وقال دوشيرتي، إن الضرر الذي تسبب فيه المخترقون الروس كان من الممكن أن يكون "بالغ الخطر" لولا المساعدة البريطانية.

وفي حديث لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أوضح دوشيرتي أن المملكة المتحدة عززت دفاعاتها الإلكترونية أيضا، بسبب "تهديد إلكتروني كبير جدا من روسيا".

وأضاف المسؤول البريطاني: "نحن بالفعل على خط المواجهة. ندرك التهديد، ورفعنا استعداداتنا الخاصة وقوينا دفاعاتنا".

وتابع: "لدينا خبرة جيدة بمجال الدفاع السيبراني، ونحن سعداء للغاية لمشاركتها مع حلفائنا الأوكرانيين".

وفي ذات السياق، نقلت "سكاي نيوز" عن وزير الخارجية جيمس كليفرلي قوله إن "دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا لا يقتصر على المساعدات العسكرية، فهم يستفيدون أيضا من خبرة بريطانيا الرائدة عالميا لدعم الدفاعات السيبرانية الأوكرانية. معا سنضمن هزيمة الكرملين في كل المجالات: على الأرض وفي الجو وفي الفضاء الإلكتروني".

برنامج الدعم البريطاني