ودخلت إسرائيل دائرة مفرغة من الانتخابات منذ عام 2019، وهو نفس العام الذي شهد توجيه اتهامات بالفساد لرئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتانياهو، رغم نفيه لها، فيما يأمل الناخبون هذه المرة في كسر حالة الجمود بين السياسي الأكثر هيمنة في جيله ومنافسيه الكثر.

وتنظم الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاق على الأراضي الفلسطينية طوال يوم الانتخابات.

ووضع الكنيست ترتيبا لنقل الناخبين بالمواصلات العامة مجانا يوم الانتخابات الذي سيكون عطلة، بينما يبدأ ظهور النتائج الأولية فجر الأربعاء.

الانتخابات في أرقام

تحمل الدورة رقم 25.

2 مليون شخص في سن 18 وما فوق لديهم الحق في التصويت.

منذ الانتخابات الأخيرة للكنيست مارس 2021، زاد عدد الناخبين المقيمين في إسرائيل بنسبة 3.3 بالمئة، أي حوالي 196 ألف شخص.

7 مليون شخص (77 بالمئة) ممن لهم حق التصويت في إسرائيل من اليهود.

مليون و44 ألف شخص (17 بالمئة) من أصحاب حق التصويت من العرب.

351 ألف شخص (6 بالمئة) آخرون يُعرفون بأنهم مسيحيون غير عرب، ومقيمون من دون تصنيف ديني.

أكثر من 11700 مركز اقتراع منتظم.

ميزانية الانتخابات الإسرائيلية حوالي 151 مليون دولار.

يكلف الناخب الواحد حوالي 22 دولارا.

18 ألف شرطي ومتطوع ينتشرون على مدار اليوم.

ويخوض 40 حزبا سباق الانتخابات وسط توقعات بوصول 11 حزبا إلى مقاعد الكنيست، أما أبرز الأحزاب المتنافسة فهي:

الليكود.. حزب يميني تأسس عام 1973.

حزب العمل.. خليفة لحزب مباي التاريخي وتأسس في 1968.

ميرتس.. قائمة مشتركة لأحزاب يسارية.

الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.. حركة يسارية تأسست 1977.

الصهيونية الدينية.. تحالف أحزاب يمينية متشددة تأسس عام 2021.

القائمة العربية الموحدة.. تأسست عام 1996 إثر قرار الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية خوض انتخابات الكنيست.

يهدوت هتوراة.. قائمة مشتركة من أغودات إسرائيل وديجل هاتوراه.

هناك مستقبل.. حزب وسطي برئاسة يائير لابيد تأسس عام 2012.

المعسكر الرسمي.. تأسس في 2022 بتحالف ما بين حزب "أزرق أبيض" الوسطي وحزب "أمل جديد".

شاس.. تأسس لليهود السفارديم عام 1984.

التجمع الوطني الديمقراطي.. حزب قومي عربي تأسس عام 1995.

إسرائيل بيتنا.. تأسس عام 1999 برئاسة أفيغدور ليبرمان.

القائمة العربية للتغيير.. تأسست عام 1996 برئاسة أحمد الطيبي.

لماذا تجرى انتخابات أخرى؟