وأبلغ أموريم الصحفيين في ساو باولو: "إنه مهتم بالذهاب (...) الآن نحن بحاجة لمعرفة التواريخ بالضبط وما إذا كان سيتمكن من ذلك أو لا".

وتعقد قمة المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ بمصر، بدءا من 6 من نوفمبر.

وكان لولا وعد بمكافحة تدمير غابات الأمازون المطيرة، الذي وصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما.

كما سبق له أن تعهد بجعل البرازيل رائدة في محادثات المناخ العالمية.