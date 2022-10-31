وجدري القردة مرض ظهر لأول مرة في الكونغو منذ 50 عاما، لكن إصاباته زادت في غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2019. ولم يحظ المرض باهتمام كبير قبل أن ينتشر على مستوى العالم هذا العام، مسجلا 77 ألف إصابة.

وأظهرت إحصاءات هيئات الصحة العالمية أن الإصابات في إفريقيا خلال موجة التفشي الحالية أقل كثيرا من العدد في أوروبا والولايات المتحدة، اللتين التهمتا اللقاحات محدودة الأعداد هذا العام عندما وصل المرض إليهما.

وخلال رحلة استمرت ستة أيام إلى منطقة تشوبو النائية في الكونغو هذا الشهر، رصد مراسلو رويترز نحو 20 مصابا بجدرى القردة، بينهم اثنان توفيا، لم يتم تسجيلهم بين الإصابات سوى بعد زيارة الصحفيين. ولم يكن أي منهم قد حصل على لقاحات أو أدوية مضادة للفيروس.

وقال أكثر من عشرة من العاملين في قطاع الصحة إن النقص في منشآت الفحص وسوء خطوط النقل يجعل تعقب الفيروس شبه مستحيل.

وردا على سؤال حول الضعف المتعلق بحصر أعداد الإصابات، أقرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن بياناتها لم تغط نطاق تفشي المرض بالكامل.

وفي دول الغرب، توفي نحو عشرة فقط بسبب جدرى القردة هذا العام، وفقا لبيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

هذا وتمكنت أوروبا والولايات المتحدة من تطعيم المجتمعات المعرضة للخطر. وقال الخبراء إن الحالات المشتبه بها تخضع للفحوص بشكل روتيني ويتم عزلها وعلاجها مبكرا، مما يحسن معدلات النجاة من الموت. واستقرت أعداد الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة قبل أن تبدأ في التراجع.

لكن في البلدان الإفريقية الفقيرة حيث لا يستطيع الكثير من الناس الوصول بسرعة إلى المرافق الصحية، أو يفتقرون إلى الدراية بالمخاطر، تم تسجيل أكثر من 130 وفاة، جميعها تقريبا في الكونغو، بحسب المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ولا توجد لقاحات ضد جدري القردة متاحة للجمهور في إفريقيا.

وتنتقل عدوى جدري القردة من خلال الملامسة المباشرة للجروح الجلدية. وبالنسبة لمعظم المصابين، يتم التعافي في غضون أسابيع. ويواجه الأطفال صغار السن ومن يعانون من ضعف المناعة المضاعفات الخطيرة بشكل خاص.

خط المواجهة

تأمل الدول الإفريقية في أن يؤدي قرار منظمة الصحة العالمية في يوليو بإعلان جدري القردة حالة طوارئ صحة عامة تحظى باهتمام دولي، إلى تعبئة الموارد.

وقال أمبروز تاليسونا، مدير فريق منظمة الصحة العالمية لمكافحة جدري القردة في القارة، إن المنظمة أرسلت نحو 40 ألف اختبار إلى إفريقيا، من بينها 1500 إلى الكونغو.

وبدأ المعهد الوطني لأبحاث الطب الحيوي في الكونغو هذا الشهر تجربة سريرية لعقار "تيكوفيريمات" المضاد للفيروسات على مرضى جدري القردة.

وقال وزير الصحة، مبون جاني، إنه على الرغم من عدم توفر لقاحات للاستهلاك العام، إلا أن هناك تجارب على لقاح إيمفانكس من إنتاج شركة "بافاريان نورديك" على العاملين في قطاع الصحة في الكونغو.