جلسة لمجلس الأمن بشأن اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا والهجمات التي استهدفت أسطول البحر الأسود:
المندوب الروسي لدى مجلس الأمن:
- الغرب يحاول التستر على أفعال أوكرانيا كالابتزاز النووي واستهداف جسر كيرتش.
- مستعدون لمواصلة إيصال الأغذية إلى دول العالم بشكل رخيص.
المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن:
- المسؤولية الأولى تقع على عاتق روسيا في ظل حربها على أوكرانيا.
- روسيا اختلقت الذرائع للانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود.
الرئيس الأوكراني:
- سنواصل تطبيق الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن ضمان تصدير آمن للحبوب.