وقال قائد الشرطة في مدينة موربي حيث وقع الحادث: "عثرنا على 120 جثة حتى الآن. يرجح أن تواصل الحصيلة الارتفاع مع استمرار عمليات البحث".

ماذا حدث؟

• قتل العشرات وسقط المئات في نهر عندما انهار جسر للمشاة مكتظ بالمارة، الذين يستمتعون باحتفالات الأعياد في ولاية جوجارات غربي الهند.

• أظهرت لقطات عشرات الأشخاص متعلقين بأحبال الجسر المنهار فوق نهر ماتشو في موربي، بينما تسارع فرق الطوارئ لإنقاذهم.

• صعد بعضهم محاولين الوصول إلى ضفتي النهر، بينما سبح آخرون إلى بر الأمان، وكان عدد من الأطفال من بين الضحايا.

• ذكرت السلطات أن أكثر من 400 شخص كانوا على الجسر المعلق، الذي شُيد في الحقبة الاستعمارية، أو حوله، عندما انهار، بينما قال الوزير في الولاية هارش سانجهافي إن ما يزيد على 150 شخصا كانوا على الجسر نفسه.

والجسر مزار سياحي يجتذب العديد من الزوار للاحتفال بعيد يديوالي، أو مهرجان الأنوار.

وشُيد الجسر التاريخي البالغ ارتفاعه 230 مترا في القرن التاسع عشر، وأُغلق لمدة 6 أشهر للتجديدات ثم أُعيد فتحه للجمهور الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الموجود في جوجارات مسقط رأسه في زيارة تستغرق 3 أيام، إنه أصدر تعليماته لرئيس وزراء الولاية بتعبئة فرق العمل على وجه السرعة لعملية الإنقاذ.

وقالت الحكومة في بيان إن 50 من مسؤولي البحرية و30 من القوات الجوية شاركوا مع فريق الإدارة الوطنية للكوارث في البحث عن المفقودين.

وشكلت حكومة الولاية فريقا خاصا من 5 أعضاء، لإجراء تحقيق في الواقعة.