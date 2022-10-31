وتمكن الرئيس السابق من إطاحة منافسه في الوقت القاتل، بعدما أظهرت نتائج الفرز الأولية للأصوات، الأحد، تقدم بولسونارو على لولا.

وانتخب الرئيس اليساري الأسبق الذي حكم البرازيل بين عامي 2003 و2010، بفوزه بفارق ضئيل على منافسه اليميني المتطرف، بنسبة 50.83 بالمئة مقابل 49.17 بالمئة، وفقا للنتائج الرسمية شبه النهائية.

وكان لولا، أيقونة اليسار البالغ من العمر 77 عاما، قد نفذ عقوبة بالسجن بتهمة الفساد (2018-2019) قبل أن يأمر القضاء بإخلاء سبيله.

ويعود لولا إلى السلطة في أعقاب حملة انتخابية قسمت البلاد، وشهدت استقطابا شديدا.