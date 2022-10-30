وقالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في بيان إن ضباطها وقوات الحدود الأسترالية في هونغ كونغ عملوا مع إدارة الجمارك والضرائب في هونغ كونغ لاعتراض شحنة مخدرات قياسية يبلغ وزنها 1.8 طن.

وأضافت الشرطة "تم رصد الشحنة غير المشروعة بناء على معلومات استخباراتية توصل إليها ضباط الشرطة الفيدرالية الأسترالية في المكسيك بالتعاون مع وزارة الداخلية الأسترالية".

وذكرت أن "التعاون الدولي" ساعد إدارة الجمارك والضرائب في هونغ كونغ على العثور على شحنة الميثامفيتامين في 23 أكتوبر مخبأة في عبوات ماء جوز الهند.

وأشارت الشرطة إلى أن المخدرات كانت متجهة إلى نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 1.62 مليار دولار أسترالي وقيمتها بسعر الجملة 540 مليون دولار أسترالي، أي 350 مليون دولار أميركي.

ومضت قائلة "التحقيقات جارية لتحديد المجرمين الخطرين المتورطين في هذه المؤامرة".