وقال سلامي “لا تخرجوا إلى الشوارع. اليوم هو آخر أيام الشغب".

وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها الشهر الماضي.

ويوم الجمعة، واجه محتجون قوات الأمن في مدينة زاهدان جنوب شريق البلاد، حيث اندلعت الاحتجاجات في البداية بسبب اتهامات ضد شرطي بالاغتصاب، أصبحت المنطقة الأكثر دموية بعد وفاة أميني.

يقدر نشطاء أنه في زاهدان وحدها، قتل نحو 100 شخص منذ أثارت احتجاجات هناك يوم 30 سبتمبر ردا عنيفا من الشرطة، وفقا لأسوشيتد برس.

وتضمنت مقاطع مصورة لاحتجاجات الجمعة في المدينة حول مسجد دوي إطلاق نار. وأظهر مقطع لاحقا آثار دماء على الأرض وفي باحة المسجد، وقال نشطاء إنه يخشى سقوط قتيلين.

من جهتها، دانت الأمم المتحدة يوم الجمعة “جميع الأحداث التي أدت إلى مقتل أو إصابة المتظاهرين بجروح خطيرة” في إيران ، وأعادت التأكيد على أنه” يجب على قوات الأمن تجنب كل استخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة ضد المتظاهرين السلميين”.