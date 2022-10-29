وقال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف، على حسابه في تلغرام: "اليوم منذ الساعة 04:40 صباحا وعلى مدى ساعات عدّة، صدّت مختلف أنظمة الدفاع الجوي في سيفاستوبول هجمات بمسيّرات. تم إسقاط كل المسيّرات".

وكان أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم أعلن، في وقت سابق من صباح اليوم السبت، صد هجوم بطائرة مسيرة في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

وقال حاكم مدينة سيفاستوبول، أن سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود تصدت بنجاح لهجوم بطائرة مسيرة في مياه خليج سيفاستوبول.

وكتب رازفوجاييف، على حسابه في تلغرام: "سفن أسطول البحر الأسود تصد هجوما بطائرة دون طيار في مياه خليج سيفاستوبول، لم يتم إصابة أي منشآت في المدينة، نحافظ على الهدوء، الوضع تحت السيطرة"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وأعلن رازفوجاييف أيضا "إغلاق طريق سيفاستوبول مؤقتا، ولا تستطيع العبارات والقوارب المرور عبر الخليج".

يشار إلى أن سيفاستوبول هي مقر أسطول البحر الأسود التابع لموسكو في شبه جزيرة القرم.

وكانت السلطات في شبه جزيرة القرم أعلنت، الخميس الماضي، أن محطة بالاكلافا لتوليد الكهرباء في سيفاستوبول استُهدفت بهجوم بـطائرة مسيّرة، مشيرة إلى أن المحطة لم تتضرر كثيرًا، وفقا لوكالات إنباء روسية.

ومطلع الشهر الجاري، حذر سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، من أن هناك مستوى عال من التهديدات الإرهابية في القرم على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدًا أنه من الضروري زيادة فعالية خطط مكافحة الإرهاب.

وعلى صعيد آخر، أعلنت سلطات خيرسون أن فرص تقدم القوات الأوكرانية على جبهة خيرسون "ضعيفة للغاية".

وقال نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن القوات الروسية تحتفظ بمواقعها، وتم صد وإيقاف جميع محاولات القوات الأوكرانية لاختراق الدفاعات، مؤكدا أن فرص القوات الأوكرانية "ضعيفة للغاية".

وأضاف ستريموسوف: "القوات الروسية في مواقعها. ولم تتحرك إلى أي مكان".

وأوضح أن "هناك محاولات مستمرة من قبل النازيين الأوكرانيين لاقتحام أراضي مقاطعة خيرسون"، وشدد على أن القوات الروسية تصد كل المحاولات.