وشدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على ضرورة رفع "الحواجز" بسرعة أمام الصادرات الروسية.

وقال دوجاريك، في بيان، إن المدة الأولية للاتفاق بشأن الصادرات الأوكرانية "هي 120 يوما ويمكن تمديدها تلقائيا في 19 نوفمبر إذا لم يعترض أي طرف".

وأضاف "ندعو جميع الأطراف إلى بذل كل جهد لتجديد مبادرة البحر الأسود وتنفيذ كلا الاتفاقين بالكامل، بما في ذلك الإزالة الصريحة لأي عوائق متبقية أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية"، بحسب فرانس برس.

وتابع المتحدث باسم غوتيريش "نحن لا نقلل من شأن التحديات لكننا نعلم أنه يمكن التغلب عليها".

وشددا على أن "الحكومات وشركات الشحن البحري وتجار الحبوب والأسمدة والمزارعين في كل أنحاء العالم يحتاجون إلى إيضاح" الأمور.

وقال دوجاريك "نؤكد الضرورة الملحة للقيام بذلك للمساهمة في الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم وتخفيف المعاناة التي تسببها أزمة تكاليف المعيشة لمليارات البشر في العالم"، بحسب رويترز.

يشار إلى أن اتفاق البحر الأسود، الذي وقع في 22 يوليو برعاية الأمم المتحدة، حدد إجراءات لمدة 120 يوما لإتاحة تصدير الحبوب الأوكرانية بعدما علقت بسبب الحرب.وسمحت هذه الآلية بتصدير نحو 9 ملايين طن من الحبوب وخففت حدة الأزمة الغذائية العالمية التي سببتها الحرب، غير أن الشكوك حيال تمديد الاتفاق أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات.

وينص اتفاق ثان وقّع في 22 يوليو، على تسهيل الصادرات الروسية، لكن موسكو تشكو عدم قدرتها على بيع إنتاجها وأسمدتها بسبب عقوبات غربية تؤثر خصوصا في القطاعين المالي واللوجستي.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس أن روسيا ستواجه "غضبا شديدا" إذا تراجعت عن اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا.

من جهته قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الأربعاء إنه متفائل نسبيا بأن صفقة الحبوب ستمدد.