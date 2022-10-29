وندد بايدن، خلال جولة انتخابية في فيلاديلفيا الجمعة، بالاعتداء "الدنيء" على زوج بيلوسي، وقال إن "لا مكان" للعنف السياسي في الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن "هذا دنيء.. لا مكان له في أميركا. هناك الكثير من العنف والعنف السياسي والكثير من الكراهية والكثير من النقد اللاذع"، وفقا لفرانس برس.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن المهاجم صاح "أين نانسي؟"، على غرار ما فعل بعض المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، وفقا لعدد من وسائل الإعلام المحلّية.

وخشية أن يؤدي ذلك إلى التأثير في المناخ السياسي، دعا بايدن المسؤولين إلى "معارضة" هذا العنف أيا يكن انتماؤهم.

وكان متسلل قد هاجم بول بيلوسي، زوج زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس، بمطرقة بعد اقتحام منزل الزوجين في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا الجمعة، على ما أعلنت الشرطة، التي أشارت إلى أن الهجوم "لم يكن عملا عشوائيا".

وتم نقل بول بيلوسي إلى المستشفى للعلاج، حيث "خضع لجراحة ناجحة لعلاج كسر في الجمجمة وإصابات خطرة في ذراعه اليمنى ويدَيه"، وفقا للمتحدّث باسم رئيسة مجلس النواب الأميركي درو هاميل.

وقال هاميل، في بيان، إنّ الأطبّاء يعتقدون أن بول بيلوسي، وهو في العقد الثامن من عمره، "سيتماثل للشفاء التام".

وقال قائد شرطة سان فرانسيسكو وليام سكوت، في مؤتمر صحفي "لم يكن هذا عملا عشوائيا.. كان متعمدا".

ورفض سكوت الادلاء بتصريحات أخرى بشأن الدافع المحتمل وراء الهجوم.