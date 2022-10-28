أول تصريحات ماسك بعد استحواذه على "تويتر" كانت "لقد تحرر الطائر"، في إشارة إلى الطائر الذي يمثل شعار المنصة، اعتبره كثيرون دليلا على رغبة الملياردير الأميركي في تقليل القيود على المحتوى الذي يمكن نشره.

ماذا فعل ماسك في الساعات القليلة الماضية بعد بداية ولايته كمدير تنفيذي ومالك لتويتر؟