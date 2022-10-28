وقال حاكم شبه جزيرة القرم الذي نصبته روسيا، إن سيرغي كيرينكو النائب الأول لكبير الموظفين في مكتب الرئيس فلاديمير بوتين زار مدينة خيرسون الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو.

وأضاف سيرغي أكسيونوف، الحاكم المعين من قبل روسيا لشبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014، أن كيرينكو، الرئيس السابق لمؤسسة "روس آتوم" للطاقة النووية، زار ميناء العبارات الذي يتم من خلاله إجلاء الناس من الجزء الخلفي الأيمن من مدينة دنيبرو قبل هجوم أوكراني متوقع.

عمليات إجلاء

أعلن مسؤول في السلطات الموالية لروسيا أن عملية إجلاء المدنيين من خيرسون، قد "استكملت".

وكتب رئيس سلطات القرم المعين من موسكو سيرغي أكسيونوف في حسابه على تلغرام مساء الخميس إن "عملية تنظيم رحيل سكان الضفة اليمنى لنهر دنيبرو نحو مناطق آمنة في روسيا استكملت".

أوكرانيا تكشف حصيلة عملياتها

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، يوم الجمعة، إن قواتها:

صدت هجمات متكررة للقوات الروسية في منطقتي إندرييفكا وبيلوغوريفكا في جبهة لوغانسك.

أوقفت هجمات ومحاولات تقدم للقوات الروسية في باخموت وسوليدار مايورسك وليمان في جبهة دونيتسك.

القوات الروسية شنت 15 غارة جوية و40 هجوما من منظومات صواريخ متعددة الإطلاق على عدة قرى في خيرسون.

تمكنت قوات الجيش الأوكراني من تدمير 8 وحدات من الأسلحة والمعدات والآليات العسكرية في زابوريجيا.

القوات الروسية تستمر في إرسال تعزيزات عسكرية إلى خيرسون حيث وصلت تعزيزات تقدر بنحو ألف جندي إلى تلك الجبهة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

الجيش الأوكراني أسقط خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية طائرة سوخوي 25 وطائرتي هليكوبتر هجومية من طراز "كا 52".

أهمية معركة خيرسون