واعتبر زيلينسكي في خطابه بأن الهجمات الروسية واسعة النطاق على محطات الكهرباء "لن تنال من الروح المعنوية للشعب الأوكراني".

وقال إن كييف أسقطت 23 طائرة مسيرة في اليومين الماضيين.

وأطلقت روسيا عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على شبكة توليد الكهرباء في أوكرانيا خلال الأسبوعين الماضيين، مما تسبب في أضرار كبيرة وانقطاع التيار الكهربائي.

وقال زيلينسكي: "القصف لن يحطمنا. سماع نشيد العدو على أرضنا يخيفنا أكثر من صوت صواريخ العدو في سمائنا. نحن لا نهاب الظلام".

وقال مسؤول كبير في وقت سابق من الخميس، إن كييف و4 مناطق أخرى قد تضطر إلى قطع إمدادات الكهرباء لفترة أطول مما كان مخططا له بعد الضربات الروسية.

وقال زيلينسكي إن روسيا شنت حتى الآن أكثر من 8 آلاف ضربة جوية، وأطلقت 4500 صاروخ.