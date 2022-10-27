وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يستعرض في كلمة له الاستراتيجية النووية للولايات المتحدة:
- استراتيجيتنا هي المعيار الأساسي لمواجهة التهديدات الأمنية العالمية.
- نسعى لتعزيز قدرات الجيش الأميركي لمواجهة جميع التحديات الموجودة على الساحة الدولية.
- نعيد ترتيب قدراتنا وأي مغامرة ضدنا او ضد حلفائنا ستكون مكلفة جدا.
- استراتيجيتنا ترتكز على الرد المستدام.
- : استراتيجيتنا هي المعيار الأساس لمواجهة التهديدات الأمنية العالمية.
- الحزب الشيوعي الصيني هو أكبر تهديد مستقبلي عكس روسيا.
- الخطر النووي يصدر أيضا عن الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وتنظيمات إرهابية.
- روسيا تشكل "تهديدات خطيرة" على الولايات المتحدة.
- تنفيذ كوريا الشمالية لضربة نووية سيعني "نهاية نظام" بيونغ يانغ.
- الصين تمثل التحدي "الأساسي" للولايات المتحدة على المدى البعيد.
- لم نر أي مؤشر حتى الآن على اتخاذ بوتين قرارا باستخدام سلاح قذر.
- إذا حصل استخدام للسلاح النووي سيقابله رد قوي من المجتمع الدولي.