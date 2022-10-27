تصريحات وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز لمحطة "إيه بي سي":

• "نتوقع الآن أن يكون هذا صراعا طويل الأمد".

• "ندرك أن أوكرانيا بحاجة الآن إلى الدعم على المدى الطويل، إذا كنا سنضع أوكرانيا في موضع يمكنها من خلاله حل هذا الصراع بطريقتها الخاصة".

• "القوات الأسترالية التي ستصل إلى بريطانيا في يناير ستنضم إلى تدريب دولي بقيادة بريطانيا، لكنها لن تدخل منطقة الحرب في أوكرانيا".

وترفع الحزمة الأحدث دعم أستراليا لأوكرانيا إلى حوالي 655 مليون دولار أسترالي (425 مليوندولار)، منذ بدء الهجوم العسكري الروسي في فبراير الماضي.

وتقدم أستراليا، وهي من أكبر المساهمين في الدعم الغربي لأوكرانيا من خارج حلف شمال الأطلسي، مساعدات ومعدات عسكرية لكييف، وحظرت تصدير خامات الألومينا والألمنيوم، بما في ذلك البوكسيت، إلى روسيا.

كما فرضت عقوبات على مئات الأفراد والكيانات الروسية.

وشكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أستراليا على المساعدات الأخيرة.

وقال في تغريدة: "عربات (بوشماستر) المدرعة حققت نتائج ممتازة في ساحة المعركة وطلبنا المزيد منها. سنتذكر دائما دعم أستراليا".

وتقدمت القوات الأوكرانية إلى مقاطعة خيرسون التي تحتلها روسيا، مما يهدد موسكو بهزيمة كبرى، وسط مناورات روسية تحاكي الحرب النووية.

كما اتهمت روسيا كييف بإصدار أوامر لمنظمتين لصنع "قنبلة قذرة"، وهي قنبلة تحتوي على مواد مشعة، من دون تقديم أي دليل، وتنفي كييف وجود أي خطط لديها من هذا القبيل.