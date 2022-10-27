ماذا قالت السفارة عبر صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي؟

• "تلقت الحكومة الأميركية معلومات تشير إلى أن إرهابيين قد يخططون لتنفيذ هجوم يستهدف تجمعات كبيرة في محيط ساندتون"، وهي ضاحية ثرية شمال وسط المدينة التاريخي.

• "لا توجد معلومات أخرى بشأن توقيت أو طريقة أو هدف هذا الهجوم المحتمل"، لافتة إلى أنها نصحت موظفي السفارة بتجنب التجمعات في المنطقة في نهاية الأسبوع.

• المتحدث باسم السفارة دافيد فيلدمان قال لـ"فرانس برس": "ليس لدينا ما نضيفه على ما يرد في التحذير".

أما حكومة جنوب إفريقيا ووزارة خارجيتها فلم تؤكدا الأمر، ولم ترغبا في التعليق عليه في الحين، وفق "فرانس برس".

ولم تشهد جنوب إفريقيا أي هجوم في السنوات الأخيرة.

وينتشر أكثر من ألف عسكري من جنوب إفريقيا منذ يوليو 2021 في موزمبيق المجاورة، لمساعدة جيشها الذي يكافح جماعة مسلحة تبث الرعب منذ 5 سنوات وخلفت هجماتها 4300 قتيل ومليون نازح.

والإثنين نصحت سفارات عدة دول غربية من بينها الولايات المتحدة، رعاياها بالحد من السفر إلى نيجيريا، بسبب تزايد خطر وقوع هجمات إرهابية.