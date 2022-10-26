وقال سوناك، خلال أول جلسة مساءلة له في مجلس العموم: "أقر بالأخطاء التي ارتكبت وأنا أتحدث بصراحة عن الصعوبات التي نواجهها ولا أروّج قصصا خرافية".

وأضاف: "سنركز جهدنا على حماية الفئات الهشة.. وسنعمل على مكافحة الجريمة المنظمة وحماية حدودنا وهي ملفات يتساهل فيها زملائي من حزب العمال".

وتابع: "سنركز على الطاقة المتجددة وطاقة الرياح.. ونعول على العمل مع الحكومة الاسكتلندية والتنسيق معها لمواجهة التحديات المشتركة".

وخلال أول اجتماع للحكومة الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد أن "الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية سيكونان في صلب مهمة حكومته".

وكرر القول إن هذا سيتطلب "قرارات صعبة" رغم أن الحكومة ستحرص على "حماية الفئات الأكثر ضعفا والسعي لتحقيق نمو طويل المدى".

ويتعين على سوناك (42 عاما)، وهو أصغر زعيم بريطاني منذ أكثر من 200 عام، دعم اقتصاد ينزلق نحو الركود، بينما يحاول أيضا توحيد حزب محبط ومنقسم، يتخلف عن المعارضة في استطلاعات الرأي.