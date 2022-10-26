وقال بايدن قبل وقت قصير من تلقيه الجرعة: "أدعو جميع الأميركيين إلى أن يحصلوا على جرعاتهم بأسرع ما يمكن".

وفي الوقت الذي يرفض فيه بعض الأميركيين اللقاحات، حثهم بايدن على تنحية السياسات الحزبية جانبا، مشيرا إلى أن أكثر من مليون شخص ماتوا في الولايات المتحدة بـ"كوفيد 19".

وتلقى 20 مليون شخص فقط في الولايات المتحدة اللقاح المحدث، وحصل عليه واحد من بين كل 5 من كبار السن، وفق ما ذكره البيت الأبيض.

وحث بايدن الأميركيين على الحصول على الجرعة التنشيطية بحلول نهاية أكتوبر، من أجل توفير الحماية خلال العطلات.

ولا يزال فيروس كورونا ينتشر ويحصد الأرواح، حيث تسجل الولايات المتحدة 260808 حالات إصابة جديدة أسبوعيا، و2566 حالة وفاة، وفقا لبيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.