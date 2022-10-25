وقالت شبكة "سي أن أن" الأميركية إن آشتون كارتر توفي عن عمر ناهز (68 عاما)، وفقا لما ذكرته عائلته في بيان.

وأضافت أن الوزير السابق عانى من "حدث قلبي مفاجئ" مساء الاثنين في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس.

وتوفي كارتر بينما كان أستاذا للسياسة العامة ومديرا لمركز بيفلير للعلوم والشؤون الدولية في كلية كينيدي بجامعة هارفرد.

وتولى كارتر حقيبة الدفاع في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، بين فبراير 2015 ويناير 2017، وهي الفترة التي شهدت ذروة الحرب على داعش، بعد أن احتل مساحات واسعة من أراضي سوريا والعراق.

وخلال تلك الحرب، أشرف كارتر على قيادة التحالف الدولي الذي ضم عشرات الدول وزار عددا من دول المنطقة في إطارها، وركز كثيرا على العراق، حيث واصل العمل حتى بداية تحرير الموصل من قبضة التنظيم الإرهابي.

وكارتر هو وزير الدفاع رقم 25 في تاريخ الولايات المتحدة.