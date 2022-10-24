وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته "ما زلنا لا نملك أي مؤشر إلى أن الروس قرروا استخدام أسلحة نووية"، مضيفا: "ليس هناك أي معلومة تفيد بأنهم اتخذوا قرارا باستخدام أسلحة نووية أو جرثومية او كيميائية في ساحة المعركة".

وردا على سؤال عما إذا كان هذا الأمر يشمل القرار باستخدام "قنبلة قذرة"، قال المسؤول "نعم".

وأضاف: "طبعا، نواصل الرصد من قرب ونبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع حلفائنا وشركائنا والأوكرانيين والروس".

وأعلنت موسكو أن رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف أجرى، الاثنين، مباحثات هاتفية مع نظيره الأميركي الجنرال مارك ميلي تناولت موضوع "القنبلة القذرة" التي تتهم موسكو الجيش الأوكراني بأنه يعتزم استخدامها، الأمر الذي تنفيه كييف بشدة.

وأكدت روسيا، الاثنين، أن أوكرانيا باتت في "المرحلة النهائية" من صنع "القنبلة القذرة".

وقال المسؤول عن المواد المشعّة والمنتجات الكيميائية والبيولوجية داخل الجيش الروسي الجنرال إيغور كيريلوف، في بيان، "وفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا، هناك منظّمتان أوكرانيّتان لديهما تعليمات محدّدة لصنع ما يسمى بالقنبلة القذرة، دخل عملهما المرحلة النهائية".