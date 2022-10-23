وقالت بيلوسي في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي": "لا أعتقد أنه رجل بما يكفي ليحضر. لا أعتقد أن المحامين سيرغبون في حضوره لأنه يتعين عليه الشهادة تحت القسم".

وأضافت: "سنرى ما إذا كان رجلا بما يكفي ليحضر"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأعلنت اللجنة المختارة، الجمعة، أنها أصدرت مذكرة استدعاء لترامب، ومنحته حتى الرابع من نوفمبر لتقديم مجموعة كبيرة من الوثائق المتعلقة بأنشطته، قبل وبعد الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره في السادس من يناير 2021.

كما أبلغت اللجنة ترامب أنها تريده أن يحضر للإدلاء بشهادته يوم 14 نوفمبر "أو قرب هذا التاريخ".

ووقع الهجوم على مبنى الكابيتول عندما حاول أنصار ترامب منع الكونغرس من التصديق رسميا على الفوز الحاسم الذي حققه منافسه الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية عام 2020.