وتحدث المحامي أندرو وايلي، عن الإصابات التي تعرض لها رشدي في الهجوم في مقابلة مع صحيفة الباييس الإسبانية.

ووصف وايلي إصابات رشدي (75 عاما) بأنها "بالغة"، مشيرا إلى فقده البصر بإحدى العينين.

وأضاف: "أصيب بثلاثة جروح خطيرة في رقبته. إحدى يديه أصيبت بعجز بسبب قطع الأعصاب في ذراعه. ولديه نحو 15 إصابة أخرى في الصدر والجذع".

وكان سلمان رشدي يهم بإلقاء محاضرة عن حرية الإبداع في معهد تشوتاكوا غربي نيويورك، الجمعة، عندما هاجمه شاب بسكين موجها له طعنات بلغ عددها 10 على الأقل وتوزعت على عنقه ووجه.

وعلى الفور، نقل رشدي (75 عاما) إلى المستشفى، إثر الطعنات التي تسببت بجروح خطيرة، وتطلب الأمر وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.

ورفض وكيل الأعمال الإفصاح عما إذا كان مؤلف كتاب "آيات شيطانية" لا يزال في المستشفى.