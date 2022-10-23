التحركات الروسية

وأطلقت القوات الروسية خلال صباح الأحد، صاروخين، وشنت 25 غارة جوية، ونفذت نحو 30 هجوما من منظومات إطلاق الصواريخ ضد منشآت البنية التحتية المدنية في ميكولايف وزابوريجيا.

ودمرت القوات الروسية مبنى سكنيا في المدينة القريبة من الجبهة، وحذرت من أن الحرب تتجه نحو "تصعيد غير منضبط".

وتقع ميكولايف، التي تشتهر ببناء السفن، على بعد نحو 35 كيلومترا شمال غربي خط المواجهة المؤدي إلى خيرسون التي تسيطر عليها روسيا، وهي المنطقة الجنوبية التي كانت هدفا لهجوم كبير من القوات الأوكرانية لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا بعد فترة وجيزة من الحرب في 24 فبراير.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الوزير سيرغي شويغو بحث "الوضع الآخذ في التدهور سريعا" في اتصالات هاتفية مع نظيريه الفرنسي والتركي.

وقال شويغو إن أوكرانيا ربما تُقدم على التصعيد باستخدام "قنبلة قذرة"، وهي متفجرات تقليدية ممزوجة بمواد مشعة. ولا تمتلك أوكرانيا أسلحة نووية، بينما تقول روسيا إن بوسعها حماية الأراضي الروسية بترسانتها النووية.

بناء خطي دفاع في منطقة روسية

وأقيم خطا دفاع في منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا، لمواجهة هجوم محتمل للقوات الأوكرانية، على ما أعلن حاكم المنطقة رومان ستاروفويت، الأحد.

وكتب ستاروفويت على تلغرام: "هذا الأسبوع، اكتملت أعمال بناء خطي دفاع محصنين في منطقة كورسك"، مشيرا إلى أنه سيتم بناء خط دفاع ثالث بحلول 5 نوفمبر.

وأكد: "نحن مستعدون لمواجهة أي هجوم على أراضينا".

وأعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، من جانبه، السبت، الشروع في بناء خط دفاع في منطقته.

وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف عبر تلغرام: "في منطقة بيلغورود، بدأنا في إقامة تحصينات دفاعية"، ونشر صورا لعدة كتل خرسانية على شكل هرم وضعت على أطراف قرية.

وشجبت روسيا التي تشن هجوما على أوكرانيا منذ نهاية فبراير، في منتصف أكتوبر "زيادة كبيرة" في القصف الأوكراني على عدة مناطق حدودية روسية منها منطقة بيلغورود وكورسك وبريانسك.

السبت، قُتل مدنيان في أعقاب قصف أوكراني استهدف منشآت مدنية في منطقة بيلغورود، وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 15 ألف شخص لعدة ساعات، بحسب السلطات المحلية.

التحركات الأوكرانية

ومن ناحيتها، نفذت قوات الدفاع الجوي الأوكراني 6 ضربات خلال الصباح. وقد تم التأكد من تدمير 6 مناطق تمركز فيها أسلحة ومعدات عسكرية لروسيا.

وفي وقت سابق اليوم، أسقطت وحدات الدفاع الجوي 12 طائرة بدون طيار.

وصدت القوات الأوكرانية هجمات جديدة للقوات الروسية على جبهة دونيتسك في مناطق باخموت ونوفامخالفكا ومارينكا وأفدييفكا.