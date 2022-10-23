وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية دمرت كذلك "خزان نفط يضم وقود ديزل للمركبات العسكرية الأوكرانية".

وأوضحت في بيان: "دُمّر مخزن يضم أكثر من 100 ألف طن من الوقود التابع للقوات الجوية الأوكرانية، بالقرب من بلدة سميلا في منطقة تشيركاسك"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

يذكر أنه في وقت سابق الأحد، أفادت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، بإسقاط 11 طائرة مسيرة في منطقة ميكولايف جنوبي البلاد.

وأكدت قوات الدفاع الجوي اعتراض طائرتين في شمال وشرق البلاد، بالإضافة إلى 3 جنوبي أوكرانيا.

وأفشل الجيش الأوكراني وفق بيان لوزارة الدفاع، محاولة تقدم وهجمات للقوات الروسية في محور باخموت وباخموتسكي وإيفانغراد ومارينكا وسوليدار وأوزاريانيفكا وأودراديفكا في منطقة دونيتسك، هذا إلى جانب هجوم من بيلوغوريفكا في منطقة لوغانسك.

وفي جبهة خيرسون، تمكن الجيش الأوكراني من تدمير 6 وحدات من الأسلحة والمعدات العسكرية في نوفايا كاخوفكا، وإصابة نحو 150 جنديا روسيا.

كما سجل بدء انسحاب للقوات الروسية من بيريسلاف وتشريفني وتشكالوف في خيرسون.

وشنّت القوات الأوكرانية غارات جوية وضربات صاروخية استهدفت مواقع للجيش الروسي ومخازن للأسلحة والمعدات العسكرية في زابوريجيا.