وأوضح كوبزيف أن المقاتلة وهي من طراز سوخوي-30 تحطمت "أثناء رحلة تدريبية" ما تسبب في نشوب حريق، مضيفا أن "الطيارَين قتلا" مشيرا إلى "عدم إصابة أي من السكان المحليين".

والحادثة هي الثانية في غضون 6 أيام، إذ تحطمت الاثنين الماضي مقاتلة من طراز سوخوي (سو-34) فوق بناية سكنية في مدينة ييسك بجنوب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 19 آخرين.

وقال الفرع المحلي لوزارة الطوارئ الروسية إن طائرة مقاتلة من طراز "سو-30" تحطمت خلال مهمة تدريب وسقطت على مبنى خشبي مكون من طابقين، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي نشوب حريق في عدة بنايات على ما يبدو وتصاعد دخان أسود كثيف منها.