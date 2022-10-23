ذكر معهد دراسات الحرب، وهو مؤسسة أبحاث عسكرية مقرها في الولايات المتحدة، الأحد، أن القيادة العسكرية الروسية سحبت ضباطها من مدينة خيرسون، الواقعة عبر نهر دنيبرو، التي ضمتها روسيا مؤخرا، تحسبا لتقدم القوات الأوكرانية.