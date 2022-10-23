1954 بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يتفقون على وضع حد لاحتلال ألمانيا.

1956 اندلاع ثورة مناهضة للشيوعية في هنغاريا، يسحقها غزو سوفيتي في الرابع من نوفمبر.

1962 الاتحاد السوفيتي يحذر من أن حظر إرسال شحنات سلاح إلى كوبا قد يخاطر بإشعال حرب نووية.

1983 انتحاريون يفجرون مقرا للبحرية الأميركية في مطار بيروت بلبنان، ومقرا فرنسيا قريبا بشاحنات مفخخة، ما يسفر عن مقتل 241 من المارينز الأميركيين و58 فرنسيا.

1991 الفصائل الأربعة المتناحرة في كمبوديا توقع اتفاق سلام في باريس ما يمهد الطريق أمام عودة اللاجئين وإجراء انتخابات ديمقراطية.