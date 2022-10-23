وتقاعدت سان شونلان، المرأة الوحيدة بين الأعضاء الـ25 في المكتب السياسي السابق، ولم تعيَّن أي امرأة بين الأعضاء الجدد.

وكان هناك 11 امرأة فقط السبت في التشكيلة الجديدة للجنة المركزية المؤلفة من 205 أعضاء.

وجاء الأحد في رسالة "تشاينا نيكان" الإخبارية المتخصصة أن نسبة النساء في اللجنة المركزية الجديدة تراجعت من 5.4 إلى 4.9 في المئة.

وأضافت "للتذكير، تمثّل النساء 48.8 في المئة من سكان الصين و29.4 في المئة من أعضاء الحزب الشيوعي".

وجاء التغيير في الهيئات الحاكمة الصينية، بما في ذلك فوز شي جين بينغ بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي، في ختام المؤتمر العشرين للحزب السبت.