وتم تجديد ولاية شي بينغ كأمين عام للحزب الشيوعي الصيني لخمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس 2023.

وتعهد الرئيس الصيني في كلمة له بالعمل بعزم لمجابهة التحديات التي تواجه بلاده خلال المرحلة المقبلة.

وقال شي بينغ: "سنعمل على ضمان 100 عام جديدة من الازدهار".

وصرّح الرئيس الصيني للصحفيين في قصر الشعب ببكين: "أود أن أشكر بصدق الحزب بكامله للثقة التي أبداها لي"، مشددا على أنه "لا يمكن للصين أن تتطور بدون العالم، والعالم أيضا بحاجة إلى الصين" مضيفا "بعد أكثر من أربعين عاما من الجهود الحثيثة من أجل الإصلاح والانفتاح، حققنا معجزتين: تنمية اقتصادية سريعة واستقرار اجتماعي بعيد الأمد".

وستجعل هذه الولاية الثالثة من شي بينغ الزعيم الأقوى منذ أيام مؤسس النظام ماو تسي تونغ (1949-1976).