وتضم حكومة جورجيا ميلوني عددا من الوزراء الذين ستعتمد عليهم رئيسة الوزراء الجديدة في التعامل مع عدد من الملفات الهامة:

وزير الدفاع

جيدو كروسيتو

59 عاما

عضو جماعة ضغط في قطاع الدفاع، ومساعد مقرب لميلوني وأحد مؤسسي حزبها.

استهل مسيرته السياسية مع الحزب المسيحي الديمقراطي في الثمانينيات وظل عضوا في البرلمان لفترة طويلة حتى عام 2019 عندما استقال ليصبح رئيسا لاتحاد الصناعات الإيطالية للفضاء والدفاع والأمن.

يلقب كروسيتو، الذي يقترب طوله من المترين "بالعملاق اللطيف"، في إشارة إلى شخصية كارتونية.

شغل منصب وزير الدولة لشؤون الدفاع في حكومة برئاسة برلسكوني بين عامي 2008 و2011.

وزير الاقتصاد

جيانكارلو جورجيتي

55 عاما

قيادي سياسي مخضرم يُنظر إليه على أنه عضو معتدل ومؤيد نسبيا لأوروبا في حزبه "الرابطة" اليميني.

عندما كان وزيرا للصناعة في حكومة ماريو دراجي المنتهية ولايتها، ساهم في منع عدد من محاولات الاستحواذ الصينية في قطاعات استراتيجية للاقتصاد الإيطالي.

قبل ذلك، أمضى معظم فترة عضويته البرلمانية التي استمرت 26 عاما خلف الكواليس، متفاوضا نيابة عن آخرين ومكونا صداقات مهمة في قطاع المال والأعمال.

خلال رئاسته للجنة الميزانية في مجلس النواب لعشرة أعوام من 2001 إلى 2013، تعلم جورجيتي خبايا العمليات التشريعية في روما، وامتدت مهارات شبكة العلاقات التي اشتهر بها من السياسة إلى الأعمال وحتى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية القوية في إيطاليا.

لم يكن جورجيتي الخيار الأول لرئيسة الوزراء ميلوني لهذا المنصب، حيث كانت ترغب في تولي شخصية تكنوقراطية لوزارة الاقتصاد. وتقول المصادر إنها تواصلت مع عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا، الذي لم يقبل المنصب، قبل اختيار جورجيتي.

وزير الخارجية نائب رئيسة الوزراء

أنطونيو تاجاني

69 عاما

أحد أقرب المساعدين لرئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، وله باع طويل في الاتحاد الأوروبي، وهو نائب زعيم حزب "فورزا إيطاليا" المحافظ بزعامة برلسكوني منذ عام 2018.

دخل تاجاني، الصحفي سابقا، عالم السياسة مع برلسكوني عام 1994 وقضى معظم مسيرته السياسية في بروكسل، إما في البرلمان الأوروبي أو في المفوضية الأوروبية.

ترأس البرلمان الأوروبي (2017-2019).

في المفوضية الأوروبية، تولى محفظتي النقل (2008-2010) والصناعة (2010-2014).

في بداياته كشاب سياسي، كان تاجاني من أنصار حزب يميني مؤيد للملكية.

يتحدث الفرنسية والإسبانية والإنجليزية إلى جانب الإيطالية.

وزير الداخلية

ماتيو بيانتيدوسي

59 عاما