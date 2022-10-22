وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية أن "القوات الروسية شنت، السبت، 40 ضربة صاروخية على أجزاء متفرقة من البلاد، و16 غارة بطائرة مسيرة هجومية".

كما صدت قوات الجيش الأوكراني، هجمات على مناطق باخموت وأوزاريانيفكا وأودراديفكا في منطقة دونيتسك، في الجبهة الشرقية.

ولفتت الوزارة إلى أن منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية في مناطق فولين وريفني وخاركيف وخميلنيتسك وتشركاسي وزابوريجيا وأوديسا وميكولايف، تعرضت لهجمات صاروخية.

ونوهت كذلك إلى أن "القوات الروسية تواصل عمليات إجلاء المدنيين باتجاه شبه جزيرة القرم".