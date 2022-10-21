وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين، لدى سؤاله عن تطلع رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون للعودة إلى داونينغ ستريت: "لا يمكننا أن نتوقع أي رؤى أو حكمة سياسية من أي شخص في الغرب الآن، خصوصا من بريطانيا العظمى".

وتدهورت العلاقات بين موسكو ولندن إلى مستويات قياسية مذ أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير.

وكانت روسيا تعتبر أن جونسون، الذي تجمعه علاقات جيدة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من الجهات غير الصديقة لها.

وزوّدت المملكة المتحدة أوكرانيا بمعدات عسكرية وتمويل ومواد تدريب.

وسخرت الدبلوماسية الروسية، الخميس، من إعلان استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بعد ستة أسابيع فقط من توليها الحكم ومواجهتها سلسلة أزمات.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام إن "بريطانيا لم يسبق أن لحق بها مثل هذا العار من رئيس وزراء".