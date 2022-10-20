وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تلغرام إن "بريطانيا لم يسبق أن شهدت مثل هذا العار الذي تسبب به رئيس للوزراء".

من جانبه، سخر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، من تراس في تغريدة على تويتر، قائلا: "وداعا تراس وتهانينا للخس"، في إشارة إلى التحدي الذي أطلقته صحيفة "ذا ديلي ستار".

حيث أطلقت الصحيفة تحد على يوتيوب حول من سيصمد أكثر ليز تراس في حكومتها أم رأس الخس.

كما كتب مدفيديف في قناته على "تيليغرام"، ساخرا: "تستحق تراس جائزة نوبل في الاقتصاد لأسرع انهيار للشؤون المالية الوطنية".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، استقالتها من رئاسة حزب المحافظين بعد 6 أسابيع فقط من تسلمها منصبها.