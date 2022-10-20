وقالت تراس: " توليت منصبي في فترة من عدم الاستقرار، لا أستطيع الوفاء بالتزاماتي في ظل الظروف الحالية، سأمارس مهام عملي حتى اختيار رئيس حكومة جديد".

وبذلك أصبحت تراس صاحبة أقصر مدة في رئاسة الوزراء في تاريخ بريطانيا حيث تولت منصبها في 6 سبتمبر الماضي، قبل 44 يوما فقط، وسط أزمات اقتصادية وخلافات سياسية تشهدها بريطانيا.

وجاءت استقالة تراس بعد أزمة "الموازنة المصغرة" في نهاية سبتمبر من قبل وزير ماليتها آنذاك كواسي كوارتينغ، والتي تضمنت خفض ضرائب بشكل كبير ودعما قويا لفواتير الطاقة، الأمر الذي أثار مخاوف من تراجع الحسابات العامة، حيث سجل الجنيه الإسترليني تراجعا إلى أدنى مستوياته وارتفعت معدلات الاقتراض الحكومي الطويل الأجل، قبل أن يتدخل بنك إنجلترا لمنع الوضع من التحول إلى أزمة مالية.

قائمة رؤساء وزراء بريطانيا من الأقصر إلى الأطول عمرا: