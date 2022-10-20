أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الخميس، استقالتها من منصبها، لافتة إلى "إجراء انتخابات مبكرة" لحزب المحافظين الأسبوع المقبل.
وقالت تراس: " توليت منصبي في فترة من عدم الاستقرار، لا أستطيع الوفاء بالتزاماتي في ظل الظروف الحالية، سأمارس مهام عملي حتى اختيار رئيس حكومة جديد".
وبذلك أصبحت تراس صاحبة أقصر مدة في رئاسة الوزراء في تاريخ بريطانيا حيث تولت منصبها في 6 سبتمبر الماضي، قبل 44 يوما فقط، وسط أزمات اقتصادية وخلافات سياسية تشهدها بريطانيا.
وجاءت استقالة تراس بعد أزمة "الموازنة المصغرة" في نهاية سبتمبر من قبل وزير ماليتها آنذاك كواسي كوارتينغ، والتي تضمنت خفض ضرائب بشكل كبير ودعما قويا لفواتير الطاقة، الأمر الذي أثار مخاوف من تراجع الحسابات العامة، حيث سجل الجنيه الإسترليني تراجعا إلى أدنى مستوياته وارتفعت معدلات الاقتراض الحكومي الطويل الأجل، قبل أن يتدخل بنك إنجلترا لمنع الوضع من التحول إلى أزمة مالية.
قائمة رؤساء وزراء بريطانيا من الأقصر إلى الأطول عمرا:
- ليز تراس 6 سبتمبر 2022 ـــ 20 أكتوبر 2022.. أمضت 44 يوما فقط
- أندرو بونار لو: 1922 – 1923.. أمضى 209 أيام
- أليك دوغلاس هيوم: 1963 – 1964.. أمضى 364 يوما
- أنتوني إيدن: 1955 – 1957.. عام و279 يوما
- جوردون براون: 2007 – 2010.. عامان و319 يوما
- بوريس جونسون: 2019 – 2022 - عامان و348 يوما
- جيمس كالاهان: 1976 – 19789 - ثلاثة أعوام وثلاثين يوما
- تيريزا ماي: 2016 – 2019 - ثلاثة أعوام و12 يوما
- ونستون تشرشل: 1951 – 1955 - ثلاثة أعوام و162 يوما
- إدوارد هيث: 1970 – 1974 - ثلاثة أعوام و259 يوما
- هارولد ويلسون: 1974 – 1976 - خمسة أعوام و247 يوما
- ديفيد كاميرون: 2010 – 2016.. ستة أعوام و64 يوما
- كليمنت أتلي: 1945 – 1951.. ستة أعوام و93 يوما
- جون ميجور: 1990 – 1997.. ستة أعوام و156 يوما
- هارولد ماكميلان: 1957 – 1963 - ستة أعوام و282
- توني بلير: 1997 – 2007 - عشرة أعوام و57 يوما
- مارجريت تاتشر: 1979 – 1990- 11 عاما و209 أيام