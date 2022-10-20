وأضاف المتحدث بوتشينو أن كوريلا كان برفقة قائد الأسطول الخامس الأدميرال براد كوپر، حيث أطلعا معاً على قدرات الغواصة التي تعمل تحت اشراف القيادة الاستراتيجية الأميركية من قاعدة "أوفّوت" في ولاية نيبراسكا.

وصرّح بوتشينو أن مهمة الغواصة "ويست فرجينيا"، المزوّدة بـ 20 صاروخا باليستيا متعددة الرؤوس، هي الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة والحلفاء في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنه نادرا ما تعلن وزارة الدفاع عن أماكن تواجد غواصاتها النووية، وخصوصا تلك التي تحمل رؤوسا باليستية.

معلومات عن الغواصة:

- يو أس أس ويست فيرجينيا هي غواصة هجومية وهي قائدة الأسطول الذي توجد فيه وتعتبر أقوى الغواصات الأمريكية.

- هي عاشر قطعة بحرية أمريكية تسمى باسم ولاية فيرجينيا.

- انطلقت الغواصة لأول مرة بتاريخ 23 نوفمبر 2005 للمشاركة بالحرب على الإرهاب.

- تمتاز بقدرتها على الهجوم بسرعة بدون ملاحظة العدو لأنها تستطيع اخفاء التاثير المغناطيسي وبذلك تتجنب اكتشاف الغواصات المعادية لها ، مما يمكنها من إطلاق الصواريخ والطوربيدات والاشتباك مع الغواصات المعادية.

- تمتلك أجهزة سونار عالية التقنية ومنظومة متطورة لإدارة المعارك

- يتيج لها ضجيجها المنخفض من أخذ معلومات سرية ونشر ألغام بحرية فضلاً عن تدمير سفن السطح وغواصات العدو.



