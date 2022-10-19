وأظهر مسح عن التهديد العالمي أجرته مؤسسة غالوب أن 20% فقط من المشاركين من الصين، وهي أكبر مصدر للانبعاثات الضارة في العالم، يعتقدون أن تغير المناخ يشكل تهديدا بالغ الخطورة، في تراجع بواقع 3 نقاط مئوية عن المسح السابق في 2019.

وأشار المسح، الذي شمل إجراء أكثر من 125 ألف مقابلة في 121 دولة، إلى أن الرقم تراجع 1.5 نقطة مئوية عالميا إلى 48.7% في 2021.

وأظهر المسح أن جائحة كوفيد-19 والمخاوف من قضايا ومشكلات أكثر إلحاحا مثل الصحة وسبل المعيشة ربما من بين العوامل التي تفسر هذا التراجع.

وارتفع الوعي بالتغير المناخي قليلا في الولايات المتحدة، وهي الثانية بقائمة أكثر الدول التي تسبب تلوثا في العالم، في 2021 إلى 51.5%. وأميركا.

أما المناطق المعرضة لأكبر الأخطار البيئية، فهي في المتوسط الأقل قلقا من التغير المناخي، إذ أبدى 27.4% من المشاركين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و39.1% من جنوب آسيا قلقهم من تلك المخاطر.

وتأتي تلك النتائج قبل الجولة المقبلة من محادثات المناخ (كوب-27) والمقرر عقدها في مصر الشهر المقبل.

وعلى الرغم من تراجع الاهتمام، تتزايد عالميا الكلفة البيئية والاقتصادية للتغير المناخي.

وخلصت دراسة أجراها معهد الاقتصاد والسلام في 228 دولة ومنطقة إلى أن 750 مليونا حول العالم متضررون حاليا من سوء التغذية وتبعات تغير المناخ وزيادة التضخم والحرب في أوكرانيا التي ستفاقم انعدام الأمن الغذائي في المستقبل.

وأظهرت الدراسة أن أكثر من 1.4 مليار شخص في 83 دولة يواجهون "الإجهاد المائي" حيث لا يجد أكثر من 20% من السكان مصدرا لمياه الشرب النظيفة.

وأشارت الدراسة إلى أن تلوث الهواء يكلف العالم سنويا 8.1 تريليون دولار ويتسبب في ما بين 6 و9 ملايين وفاة، كما وصل متوسط تكلفة الكوارث الطبيعية عالميا إلى 200 مليار دولار سنويا بما يشكل زيادة بأربعة أمثال عن ثمانينيات القرن الماضي.