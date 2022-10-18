وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين إن "أيّ جهة لديها أنشطة مع إيران تتعلّق بالطائرات المسيّرة أو بتطوير الصواريخ البالستية أو بتدفق الأسلحة من إيران إلى روسيا، عليها أن تحذر جدا وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة. لن تتردد الولايات المتحدة في استخدام العقوبات أو اتخاذ إجراءات بحقّ الجناة".

وأضاف أنّ "تعميق روسيا تحالفها مع إيران أمر يجب أن يراه العالم بأسره على أنه تهديد كبير".

وتابع باتيل نقلا عن معلومات استخباراتية أميركية نشرت في وقت سابق، أن بعض الطائرات المسيّرة الإيرانية التي تباع لروسيا يشوبها خلل.

وأشار إلى أن إرسال هذه الطائرات يظهر "الضغط الهائل" على روسيا بعد الخسائر التي تكبّدتها في أوكرانيا، على حد تعبيره.

وبيّن أن روسيا "مجبرة بصراحة على اللجوء إلى دول غير موثوق بها مثل إيران من أجل الحصول على إمدادات ومعدّات".

واعتبر باتيل أن إرسال طهران هذه المسيّرات إلى موسكو يشكّل انتهاكا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي أيّدت فيه الهيئة خطة العمل الشاملة المشتركة، الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران لكبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

وقُتل ثمانية أشخاص على الأقل بضربات روسية نفذّت بطائرات مسيّرة صباح الاثنين على أوكرانيا، خصوصا على العاصمة كييف ومنطقة سومي في شمال شرق البلاد.

زيلينسكي يندد

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بموجة الهجمات التي تشنها الطائرات الروسية المسيرة وحث حلفاء البلاد بشدة على تزويدها بأسلحة دفاع جوي.

وفي خطاب متلفز في وقت متأخر من يوم الاثنين، قال زيلينسكي: "لضمان حماية أجوائنا وتقليل احتمالات الإرهابيين الروس إلى الصفر، نحتاج إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والمزيد من الصواريخ لتلك الأنظمة. هذا ليس فقط في مصلحة أوكرانيا. كلما قلت فرص الإرهاب بالنسبة لروسيا، وكلما انتهت هذه الحرب مبكرا".

وأوضح أنه "ليس لروسيا أي فرصة في ساحة المعركة، وهي تحاول تعويض هزائمها العسكرية بالإرهاب. لماذا هذا الرعب؟ للضغط علينا، على أوروبا، على العالم بأسره".

إيران تنفي

نفت إيران، الاثنين، تزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في عمليتها الخاصة في أوكرانيا.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي أسبوعي: "الأنباء المنشورة عن تزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة لها أطماع سياسية، وتنشرها مصادر غربية. لم نوفر أسلحة لأي طرف من الدولتين المتحاربتين".

ووفق المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إهنات، فإن أوكرانيا أسقطت 37 طائرة مسيرة روسية منذ مساء الأحد، أي حوالي 85-86 بالمئة من العدد المشارك في أحدث الهجمات.

وشدد إهنات في إفادة صحفية على أن "هذه نتيجة جيدة لجهود دفاعاتنا الجوية، وسيرتفع هذا العدد في المستقبل"، مضيفا أن جميع الطائرات المسيرة دخلت إلى أجواء أوكرانيا من الجنوب.