مسؤول عسكري في البنتاغون:
- القوات الروسية تعوّل على المسيرات الإيرانية المفخخة لضرب أهداف أوكرانية.
- حرب روسيا في أوكرانيا ستطول كما هو دعمنا لـ كييڤ.
- قاذفات بـ 52 الاميركية تشارك في مناورات الـ ناتو مقابل استعداد موسكو لمناوراتها.
- نراقب التحركات الروسية في بيلاروسيا ولا نجزم بانها ستهجم من الشمال.
- لدينا علاقات متينة مع "سبايس أكس" لتموين حاجاتنا في أوكرانيا وآي مكان آخر.
- علاقتنا ليست مع إيلون ماسك شخصيا لكننا نتفاوض لإستمرار خدمة "سبايس أكس" لـ "ستارلينك" داخل أوكرانيا.
- الحرس الثوري الإيراني زوّد موسكو بأكثر من 100 مسيّرة "شاهد".
- الخارجية ومجلس الأمن القومي سيردّان على خرق طهران العقوبات وايصالها صواريخ قاتلة إلى موسكو.
- موسكو تستعد لمناورات نووية قريبة وهي لم تبلّغ واشنطن وفقا للمعاهدات الدولية.