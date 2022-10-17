وقال شميغال: "هذا الصباح، هاجم الإرهابيون الروس مرة أخرى منشآت الطاقة في أوكرانيا في ثلاث مناطق".

وأضاف: "5 ضربات بطائرات مسيرة على كييف وهجمات صاروخية على منطقتي دنيبروبتروفسك (وسط شرقي) وسومي (شمال شرقي)"، مبرزا أن "مئات البلدات دون كهرباء".

كما ذكرت شركة الطاقة النووية الحكومية "إنرجواتوم" أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية انفصلت عن شبكة الكهرباء الوطنية، اليوم الاثنين، بعد قصف روسي، مما دفع مولدات الديزل الاحتياطية إلى العمل.

وتابعت في بيان: "الإرهابيون الروس قصفوا مرة أخرى محطات فرعية مهمة للبنية التحتية، مما أدى إلى إغلاق آخر خط اتصال بقدرة 750 كيلو فولت في الساعة 03:59".

من جهة أخرى، قال أولكسندر سينكيفيتش، رئيس بلدية مدينة ميكولايف الأوكرانية، الاثنين، إن طائرات مسيرة روسية قصفت مستودعات لتخزين زيت دوار الشمس في أحد موانئ المدينة الساحلية في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وذكر رئيس البلدية: "في ميكولايف، أصابت ثلاث طائرات مسيرة جزءا من أحد مرافق البنية التحتية الصناعية، مما أدى لإضرام النيران بخزانات تحتوي على زيت دوار الشمس".

وأوقفت ميكولايف، أحد أكبر موانئ أوكرانيا، الشحنات في بداية العملية العسكرية الروسية، لكن أوكرانيا تضغط لإعادة فتح الميناء لزيادة شحنات المواد الغذائية بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.

هذا وقال المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إهنات، الاثنين، إن أوكرانيا أسقطت37 طائرة مسيرة روسية منذ مساء الأحد، أي حوالي 85-86 بالمئة من العدد المشارك في أحدث الهجمات.

وأشار في إفادة صحفية: "هذه نتيجة جيدة لجهود دفاعاتنا الجوية، وسيرتفع هذا العدد في المستقبل"، مضيفا أن جميع الطائرات المسيرة دخلت إلى أجواء أوكرانيا من الجنوب.