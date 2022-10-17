وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي أسبوعي: "الأنباء المنشورة عن تزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة لها أطماع سياسية، وتنشرها مصادر غربية".

وأضاف كنعاني: "لم نوفر أسلحة لأي طرف من الدولتين المتحاربتين".

ووفق المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إهنات، فإن أوكرانيا أسقطت 37 طائرة مسيرة روسية منذ مساء الأحد، أي حوالي 85-86 بالمئة من العدد المشارك في أحدث الهجمات.

وشدد إهنات في إفادة صحفية على أن "هذه نتيجة جيدة لجهود دفاعاتنا الجوية، وسيرتفع هذا العدد في المستقبل"، مضيفا أن جميع الطائرات المسيرة دخلت إلى أجواء أوكرانيا من الجنوب.

وتعرضت مستودعات لتخزين زيت دوار الشمس في أحد موانئ ميكولايف الأوكرانية، اليوم الاثنين، لقصف من مسيّرة روسية، حسبما أفاد أولكسندر سينكيفيتش رئيس بلدية المدينة.

وأوضح سينكيفيتش: "في ميكولايف، أصابت ثلاث طائرات مسيرة جزءا من أحد مرافق البنية التحتية الصناعية، مما أدى لإضرام النيران بخزانات تحتوي على زيت دوار الشمس".

ووقع الهجوم قبل ساعات من انفجارات في العاصمة كييف بطائرات مسيرة قالت تقارير إنها إيرانية الصنع، وتستخدمها روسيا بشكل متزايد للهجوم في عمق الأراضي الأوكرانية.

تصعيد للصراع

واعتبر وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، الاثنين، أن أي استخدام للطائرات الإيرانية المسيرة في الحرب الروسية ضد أوكرانيا سيكون تصعيدا للصراع.

وصرّح للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ "الطائرات كاميكازي المسيرة التي نراها الآن في أوكرانيا على ما يبدو.. تعد تصعيدا".

وأشار إلى أن تزويد روسيا بهذا العتاد سيصل إلى حد الدعم النشط لحرب موسكو على أوكرانيا.