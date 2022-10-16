وأكد تقرير شركة ”بوسطن كيمكال داتا كورب” المخاوف بشأن وجود تلوث في مدرسة جانا الابتدائية في منطقة هايزلوود التعليمية في فلوريسان والتي أثارتها دراسة سابقة لسلاح المهندسين بالجيش.

يستند التقرير الجديد إلى عينات مأخوذة في أغسطس من المدرسة، وفقًا لصحيفة سانت لويس بوست ديسباتش. لم تذكر بوسطن كيمكال الجهة التي طلبت التقرير ومولته.

وقالت آشلي بيرنو، رئيسة جمعية الآباء والمعلمين في جانا والتي لديها ابن في المدرسة: ”لقد شعرت بالفاجعة... يبدو الأمر مبتذلاً للغاية، لكنه يأخذ أنفاسك منك”.

معلومات عن المدرسة

تقع المدرسة في سهل الفيضي لخور كولد ووتر، التي تلوثت بالنفايات النووية من إنتاج الأسلحة خلال الحرب العالمية الثانية.

تم إلقاء النفايات في مواقع بالقرب من مطار سانت لويس لامبرت الدولي، بجوار الخور الذي يتدفق إلى نهر ميزوري.

يقوم سلاح المهندسين بتنظيف الخور منذ أكثر من 20 عامًا.

ماذا قال التقرير؟

وجد تقرير السلاح أيضًا تلوثًا في المنطقة ولكن عند مستويات أقل بكثير، ولم يأخذ أي عينات على مسافة 300 قدم من المدرسة.

تضمن التقرير الأخير عينات مأخوذة من مكتبة جانا ومطبخها وفصولها وملاعبها وساحات الألعاب.

كانت مستويات النظائر المشعة مثل الرصاص 210 والبولونيوم والراديوم والسموم الأخرى ”أكثر بكثير” مما توقعته شركة بوسطن كيمكال.

وتم العثور على عينات غبار ملوثة تم أخذها من داخل المدرسة.

وقال التقرير إن استنشاق أو تناول هذه المواد المشعة يمكن أن يسبب إصابات كبيرة.

”ستكون هناك حاجة إلى برنامج علاجي كبير لجعل الظروف في المدرسة تتماشى مع التوقعات”.

من المتوقع أن يكون التقرير الجديد موضوعًا رئيسيًا في اجتماع مجلس إدارة منطقة هايزلوود يوم الثلاثاء.

وقالت المقاطعة في بيان إنها ستتشاور مع محاميها وخبرائها لتحديد الخطوات التالية.