وجاء في بيان لمقر الدفاع الإقليمي في دونيتسك: "جراء قصف إدارة مدينة دونيتسك في شارع أرتيم من قبل القوات الأوكرانية، أصيب مدنيان.. تم نقلهم على الفور إلى مركز طبي".

ونقلت وكالات أنباء روسية الخبر، مشيرة في العنوان إلى أن الاستهداف تم بواسطة صواريخ هيمارس الأميركية.

وكتبت الإدارة عبر تطبيق المراسلات تلغرام أن المدخل الرئيسي للمبنى تعرض للقصف ولحقت أضرار بعدة سيارات بالقرب منه.

ولم تبد أوكرانيا أي رد فعل فوري على الهجوم، وفقا لرويترز.

وتخضع مدينة دونيتسك لسيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية المدعومة من روسيا منذ عام 2014.

وتحركت روسيا في سبتمبر لضم مناطق دونيستك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية، في أكبر توسع للأراضي الروسية منذ نصف قرن على الأقل.

وأعلنت موسكو ضم هذه المناطق بعد استفتاء في تلك المناطق الأربعة.