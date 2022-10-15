وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الدخان تصاعد من سجن إيفين الذي يُوصف بـ"ذي الصيت السيء"، تزامنا مع سماع دوي إطلاق نار وصفارات الإنذار في الخلفية.

وقال موقع "تصوير1500" في تعليق على المقاطع "يمكن سماع دوي طلقات نارية من سجن إيفين ورؤية دخان".

ولم يصدر تعليق بعد من المسؤولين أو تقارير من وسائل الإعلام الحكومية بشأن الحريق الذي وقع في سجن إيفن.

ويأتي هذا الحريق فيما كانت وفاة مهسا أميني (22 عاما)، التي اعتقلتها شرطة الأخلاق في طهران، الأسبوع الماضي، بسبب ارتدائها "ملابس غير مناسبة"، قد أثارت غضبا عارما في إيران بشأن قضايا من بينها الحريات وتدهور الاقتصاد بسبب العقوبات.

ويعد سجن إيفين أحد أبرز المعتقلات في إيران، كما جرى تناوله في عدد من التقارير والكتب، من بينها رواية "سجينة طهران"، للكاتبة والمعتقلة الإيرانية السابقة، مارينا نعمت.

وتعرضت إيران لانتقادات شديدة، لا سيما من الغرب، بسبب تعاملها مع المحتجين، فيما تعتبر طهران ما يثار بشأن سلوكها بمثابة دعاية غربية تسعى إلى بث القلاقل والفوضى.