وقالت وزارتا الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في منشور على الإنترنت إن الفيضانات اجتاحت 27 ولاية من ولايات نيجيريا البالغ عددها 36 وأثرت على نحو 1.4 مليون شخص.

وذكرت السلطات النيجيرية أن الفيضانات هذا العام ناجمة عن هطول أمطار غزيرة غير معتادة تزايدت منذ أوائل الصيف.

وقال مصطفى حبيب أحمد مدير عام الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في بيان "حجم الكارثة.. ضخم"، وفقا لوكالة رويترز.

يشار إلى أن نيجيريا تعاني من أسوأ فيضانات منذ عقد ويلقى باللوم في ذلك على فيضان مياه من سد لاغدو في الكاميرون المجاورة إلى جانب هطول الأمطار الغزيرة غير المعتاد.