وتشيرُ السلطات المحلية إلى أنّ 49 عاملا بقوا عالقين داخل المنجم على عمق نحو 300 مترا تحت الأرض، فيما تواصل فرق الإنقاذ، مدعومة بفرق متخصصة، جاهدة لإنقاذهم.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، للصحفيين في موقع الانفجار، إن "حوالي 49 عاملا كانوا يعملون في منطقة الخطر على عمق يتراوح بين 300 و350 مترا تحت الأرض".

وأضاف صويلو أن هناك بعض عمال المنجم الذين لم تتمكن فرق الإنقاذ من إخلائهم من المنجم المنكوب.

وأوضح وزير الداخلية التركي "هناك من تمكنا من إجلائهم من تلك المنطقة. هناك من لم نتمكن من إجلائهم من تلك المنطقة"، بحسب رويترز.

يشار إلى أن الانفجار وقع بينما كان 110 أشخاص يعملون في المنجم.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في بيان على تويتر، إن 17 آخرين يتلقون العلاج.

وقال وزير الطاقة فاتح دونماز إن الدلائل الأولية تشير إلى أن الانفجار ربما يكون قد نجم عن حدوث اشتعال لغاز الميثان في منجم الفحم.

وأضاف أنه لا توجد حرائق جارية داخل المنجم وأن التهوية بالداخل تعمل بشكل صحيح، لكنه أشار إلى أن هناك انهيارات جزئية داخل المنجم.

وقال مكتب المدعي العام في بارتين إنه فتح تحقيقا لمعرفة سبب الانفجار.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيتوجه إلى إقليم برتين اليوم السبت.

وأضاف على تويتر "نأمل ألا تزداد الخسائر في الأرواح أكثر وأن يتم إنقاذ عمال المناجم بأمان وكل جهودنا في هذا الاتجاه".

يشار إلى أن أسوأ كوارث المناجم بتركيا، وقع في منجم للفحم ببلدة سوما، غربي البلاد، وأسفر عن مصرع 301 شخص وذلك في العام 2014.