مؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين:
- نعمل على تنمية سلاسل لوجيستية جديدة تمر بدول آسيا الوسطى لرفع مستوى التبادل بين دول المنطقة.
- نحن نبحث مشاريع وخطوات للتعاون وننمي قنوات اتصال بين جميع دول المنطقة في إطار جماعي.
- الشركاء قلقون بشأن العلاقات والتوترات بين دول المنطقة ونعمل باستمرار على تخفيفها وحلها.
- يجب على ألمانيا أن تحدد أولوياتها سواء بالتزاماتها مع حلفائها في الناتو أو بالعمل على تحقيق مصالحها.
- تركيا والإمارات والصين والهند دول تعمل على بناء حوار بناء في مختلف القضايا الملحة.
- رئيس دولة الإمارات يلعب دورا مهما في الوساطة خاصة ما يتعلق بالجوانب الإنسانية وهو مشكور على ذلك.
- لا أجد حاليا حاجة للحوار مع بايدن.
- الرئيس أردوغان ساهم بشكل كبير في عملية تأمين نقل الحبوب من أوكرانيا عبر الموانئ التركية.
- تأهيل المجندين الـ 220 ألفا يمر بمراحل عديدة ويتم إعدادهم بشكل دقيق ومدروس قبل إرسالهم للقتال.
- مهمتنا ليست تدمير أوكرانيا.
- ليس هناك نية لشن هجمات جديدة وهناك 26 موقعا لم يتم تدميره ولكن لا حاجة لمزيد من الضربات.
- أعول على المنطق والعقلانية لدى الآخرين حتى لا يتخذوا خطوات غير محسوبة العواقب.