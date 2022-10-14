وكشف بلاشاك، عقب اجتماع لوزراء دفاع "الناتو" في بروكسل، أنه سيتم إنشاء قيادة تدريب متعددة الجنسيات في بولندا في المستقبل القريب.

وكان سفراء الاتحاد الأوروبي قد أبرموا اتفاقا سياسيا بشأن مهمة مساعدة عسكرية للقوات الأوكرانية، التي من شأنها أن تعمل في العديد من الدول الأعضاء في الكتلة.

ومن المتوقع أن توفر بعثة المساعدة العسكرية للاتحاد الأوروبي (EUMAM) التدريب لما يصل إلى 15000 فرد من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، مع التركيز على الدفاع الجوي والدعم الطبي، وكذلك الدفاع عن أوكرانيا ضد الهجمات الإلكترونية والكيميائية والبيولوجية والنووية.

والخميس، قال أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف سيواصل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا بما في ذلك مئات من الطائرات المسيرة وأنظمة مضادة للطائرات.

وأضاف: "أي استخدام من قبل روسيا للسلاح النووي سيغير طبيعة النزاع في أوكرانيا وسيتطلب الرد فورا".

وتابع: "قررنا زيادة مخزون ذخائر الدول الأعضاء وأسلحتها ورفع وتيرة نقل المساعدات العسكرية لأوكرانيا.. كما أن الدول الأعضاء قررت زيادة حماية بنيتها التحتية".