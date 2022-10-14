وفي خطاب مصور ألقاه من منطقة تلال خارج العاصمة كييف، أثنى زيلينسكي على القوات المسلحة الأوكرانية لدفاعها عن البلاد. وقال إن كل ما أخذ من أوكرانيا سيسترد، ولن يُترك أي جندي في الأسر.

وقال زيلينسكي على التلال الخضراء خارج قرية فيتاشيف، وهي موقع ثكنة عسكرية تاريخية تطل على نهر دنيبرو: "يبدو أن العدو الحال يبشره يمثل كل أعداء دولتنا الذين واجهناهم من قبل".

وأضاف: "من خلال هزيمة هذا العدو، سنرد على جميع الأعداء الذين اعتدوا على أوكرانيا... سيكون هذا انتصارا لشعبنا كافة. وسيكون هذا انتصارا للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأدى الاجتياح الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير، إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين وتدمير المدن وإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي.

وأحرزت القوات الأوكرانية تقدما في الأسابيع القليلة الماضية، لكن روسيا نفذت ضربات جوية مكثفة استهدفت منشآت للطاقة ومجمعات سكنية هذا الأسبوع.